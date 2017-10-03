В Приморье по электронной визе въехали первые туристы из КНДР
03.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-02 21:06
В Приморье по электронной визе въехали первые туристы из КНДР
Как уточнили в региональной администрации, впервые среди них оказались и граждане КНДР.
В минувшие выходные в Приморский край прибыли более 200 иностранных граждан, которые воспользовались при пересечении границы электронной визой, передает Rus.Media. Как уточнили в региональной администрации, впервые среди них оказались и граждане КНДР.
Речь идет о трех северокорейских туристах. При этом в выходные в регион приехали еще два гражданина из экзотических для этого края стран – Турции и Мексики. Всего же с начала действия новой системы контроля здесь успели принять 1302 туриста, почти все они граждане Японии и Китая.