В Приморье по электронной визе въехали первые туристы из КНДР

despravda | 03.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-02 21:06

В Приморье по электронной визе въехали первые туристы из КНДР
Как уточнили в региональной администрации, впервые среди них оказались и граждане КНДР.

В минувшие выходные в Приморский край прибыли более 200 иностранных граждан, которые воспользовались при пересечении границы электронной визой, передает Rus.Media. Как уточнили в региональной администрации, впервые среди них оказались и граждане КНДР.

Речь идет о трех северокорейских туристах. При этом в выходные в регион приехали еще два гражданина из экзотических для этого края стран – Турции и Мексики. Всего же с начала действия новой системы контроля здесь успели принять 1302 туриста, почти все они граждане Японии и Китая.

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