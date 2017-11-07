В Прилуках собирают материалы на забор для собачьего приюта
В Facebook в группе «Підслухано Прилуки» размещена информация об акции по сбору материала для строительства забора вблизи приюта для бездомных собак.
«Проблема бездомных животных красной нитью пролегает в Прилуках. Кстати, оказалось, что центр защиты животных таки существует – правда, он почти не финансируется. Кроме недостаточного финансирования, есть еще много проблем: отсутствие в помещении приюта света, воды и отопления. К тому же, растет количество недовольных соседством этого приюта. Именно поэтому насущной потребностью сейчас является построение забора вокруг приюта, чтобы обеспечить закрытость территории, а следовательно и безопасность населения. В связи с этим большая просьба откликнуться тем, кто знает людей, которые могут помочь с забором или сам сможет помочь материалами, рабочими руками или любыми рекомендациями.
Есть возможность оплатить небольшую часть затрат на материалы. Приветствуется любое спонсорство. Очень хотелось бы встретиться с представителями казачества, поскольку нам нужна мужская сила», – говорится в сообщении.
Под сообщением появилось немало комментариев, ведь нашлись люди, которые готовы помогать. Правда, есть и такие, которые утверждают, что собачий приют надо перенести в какое-то другое место.
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Александр Шаров