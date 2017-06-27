В Прилуках открыли мемориальную доску погибшему воину АТО (Фото)
На фасаде Прилуцкого агротехнического колледжа 27 июня было открыто мемориальную доску погибшему воину АТО Олегу Санику.
Об этом ЧЕline сообщили на сайте Прилуцкой РГА.
Бывший ученик этого колледжа Олег Саник погиб в зоне антитеррористической операции 12 апреля 2017 года. Земляки свято берегут память отважного воина. В знак этого общественная организация «Патриот Прилуки» изготовила мемориальную доску и установили ее на фасаде колледжа накануне Дня Конституции Украины. Присутствующие низко поклонились сестре и сыну погибшего за то, что отдал свою жизнь за всех нас, за Украину.
Под скорбные звуки «Пливе кача по Тисині» к мемориальной доске возложили цветы. Присутствующие минутой молчания почтили память Олега. Освящение мемориальной доски провел отец Виталий, настоятель храма Пречистой Матери Богородицы г. Прилуки.
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