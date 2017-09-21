В Прилуках наркоделец склонял несовершеннолетних к употреблению наркотиков
Прилуцкой местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 315 УК Украины.
Так, 13.09.2017 по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а именно незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия, сбыта синтетических наркотиков и склонении к их употреблению несовершеннолетних лиц, задержан местный наркоделец.
По ходатайству следователя Прилуцкого СВ ГУНП в Черниговской области, согласованным первым заместителем руководителя Прилуцкой местной прокуратуры, с учетом безальтернативности наказаний за совершенные уголовные правонарушения в виде лишения свободы на срок до 12 лет и с целью предотвращения возможного уклонения от следствия, незаконного воздействия на свидетелей, подозреваемый взят судом под стражу до окончания досудебного расследования.
Источник: Прокуратура города Прилуки
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