В Прилуцком районе «Наш край» спас от закрытия две школы
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Депутаты фракции «Наш край» в Прилуцком районном совете выступили за сохранение двух учебных заведений, в отношении которых были поданы проекты решения об их реорганизации, а по сути – закрытие.
С инициативой не закрывать Удайцівську и Рудівську ООШ выступили депутаты от «Нашего края» Ольга Кривич, Людмила Андриевская и руководитель фракции «Наш край» в райсовете Лидия Шевченко. Так, Людмила Андриевская отметила, что школы на селе спасет наличие рабочих мест. «Сельским главам надо работать над привлечением молодежи в село, а мы, предприниматели, будем заботиться о работе», – сказала она.
Также депутаты райсовета проголосовали за сложение полномочий Людмилой Андрієвською, поблагодарив ее за совместную работу. Ведь она как очередной кандидат по списку партии «Наш край» станет депутатом Черниговского областного совета.
В целом во время заседания сессии депутаты рассмотрели почти три десятка вопросов, касающихся социально-экономического развития Прилукского района. Во время сессии также состоялось награждение почетной грамотой депутата райсовета от партии «Наш край» Сергея Петренко за весомый личный вклад в развитие района.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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