В приложении Uber нашли шпионскую функцию – СМИ
2017-10-07 16:50
В приложении Uber нашли шпионскую функцию – СМИ
Приложение для iPhone считывает данные с экрана iPhone.
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В приложении Uber оказалась функция, позволяющая без уведомления пользователя считывать данные с экрана iPhone. Как отмечает портал Gizmodo, запись велась, даже если приложение Uber работало в фоновом режиме.
Все это стало возможным благодаря включению в код программы Uber для iOS права активировать разнообразные функции.
Однако экспертов насторожил один момент. Настройка push-уведомлений, возможность взаимодействовать с iCloud или Apple Pay и другие функции доступны для всех разработчиков. А вот считывание данных с iPhone – нет. Оно, по официальной информации, предназначалось для улучшения управления памятью Apple Watch. Как считают эксперты, для этого нужно было получить особое разрешение Apple.
По данным исследователя по безопасности, генерального директора Sudo Security Group Уилла Страфаха, он не нашел других программ, которые бы имели такие же возможности.
“Интересно, как Uber убедили Apple это позволить“, – отметил Страфах.
Опасность в предоставлении такого доступа заключается в том, что Uber, или хакер, которому удалось проникнуть в сеть Uber, могли спокойно отслеживать активность на экране пользователя iPhone, собирать пароли и другую личную информацию.
После того как эта по сути шпионская функция была обнаружена, в ?ber заявили, что она больше не используется и будет удалена.
Напомним, что с приложением Uber связан еще один скандал. Летом 2017 года пользователи обнаружили, что мобильная программа отслеживает их передвижения, даже если ее не запускать, то есть в фоновом режиме.