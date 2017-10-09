В правительстве заявили о необходимости резко повысить цену на газ для населения
2017-10-09 15:55
В правительстве заявили о необходимости резко повысить цену на газ для населения
Расчеты показали, что согласно действующей методики, цену на газ надо повысить.
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Цена на природный газ для населения Украины должна быть повышена до 8,032 тыс. грн за тысячу кубометров.
Соответствующие расчеты провело Министерство энергетики и угольной промышленности, передает Rus.Media.
Так, расчеты показали, что согласно действующей методики, цену на газ надо повысить до 5,815 тыс. грн (без НДС) за тысячу кубометров – на 17,6% больше текущих цен.
С учетом налогов, наценок поставщиков и транспортных расходов конечная цена для населения и коммунальщиков составит 8,032 тыс. грн при нынешнем тарифе в 6,937 тыс. грн за тысячу кубометров.
Однако через низкую платежеспособность населения в правительстве считают, что такая цена является неприемлемой.
Повышение цены на газ требует также постановление Кабинета министров №187 от 22 марта текущего года, разработанная Минэкономразвития.