В правительстве рассказали, сколько люди будут платить за газ в отопительный сезон
2017-09-29 13:15
В правительстве рассказали, сколько люди будут платить за газ в отопительный сезон
Сейчас нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.
Повышение цены на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов не предусматривается, передает Rus.Media.
Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-центр правительственного портала.
“На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в Государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года”, – подчеркнул он.
По словам Розенко, сейчас нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, или для раскручивания инфляции в осенне-зимний период.
“Поэтому очень важно, чтобы в октябре мы имели возможность осуществить осовременивание пенсий и дали, прежде всего пенсионерам, больше ресурса, чтобы они ощутили роста уровня и качества жизни”, – подытожил Розенко.