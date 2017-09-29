В правительстве рассказали, сколько люди будут платить за газ в отопительный сезон

despravda | 29.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-29 13:15

В правительстве рассказали, сколько люди будут платить за газ в отопительный сезон
Сейчас нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

Повышение цены на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов не предусматривается, передает Rus.Media.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-центр правительственного портала.

“На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в Государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года”, – подчеркнул он.

По словам Розенко, сейчас нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, или для раскручивания инфляции в осенне-зимний период.

“Поэтому очень важно, чтобы в октябре мы имели возможность осуществить осовременивание пенсий и дали, прежде всего пенсионерам, больше ресурса, чтобы они ощутили роста уровня и качества жизни”, – подытожил Розенко.

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