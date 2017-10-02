В последние месяцы 2017 года человечеству придется несколько “чрезвычайных ситуаций”!
2017-10-02 15:54
В последние месяцы 2017 года человечеству придется несколько “чрезвычайных ситуаций”!
Последствия которых могут быть очень плохими.
В последние месяцы 2017 года человечеству придется пережить как минимум четыре “чрезвычайные ситуации”, которые могут привести к концу мира, передает Rus.Media.
К такому тревожному выводу пришли британские ученые уфологи и конспирологи, проанализировав график движения астероидов, активность Солнца, а также некоторые выдержки из Библии, пишет The Times of Mice Asia.
Проявление одной из первых угроз ученые прогнозируют уже на 5 октября. В этот день на Солнце якобы произойдет сильная магнитная вспышка, давление которой, по их мнению, человечество может не выдержать.
Наряду с этим конспиролог Дэвид Мид утверждает, что апокалипсис наступит 21 октября. Он уверен, что планета Нибиру, существование которой уже не раз опровергалось астрофизиками, столкнеся с Землей.
Еще одной бедой может стать огромный астероид, который якобы приведет к концу света, упав на Землю уже в середине ноября.
Если же людям все-таки удастся пережить вышеперечисленные катаклизмы, уже в середине декабря человечество якобы столкнется с вторжением сотен гигантских НЛО.