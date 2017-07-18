В популярной всеукраинской сообществе цинично высмеяли черниговскую трагедию
В популярной всеукраинской сообществе «Чоткий паца», что славится нецензурным юмором ниже пояса и пошлыми и неприличными шутками, появился пост с циничным шуткой, в котором используется фото разрушенного здания черниговского общежитии.
«Дуров, верни стену» – так подписано фото. Имеется в виду возвращение прежнего интерфейса Вконтакте, в котором была так называемая «стена». После нововведения эта «стена» исчезла, поэтому много возмущенных пользователей просили основателя Вконтакте Павла Дурова еще тогда, когда сотрудники спецслужб РФ не вытеснили его из страны, вернуть «стену».
Цинизм этой шутки заключается в том, что при разрушении здания погиб человек, а много семей осталось без крыши над головой.
В комментариях черниговцы уже начали писать о том, что такие шутки с использованием фото с трагедии не являются уместными, но администрация сообщества «Чоткий паца» пока их не услышала. На сегодня публикацию уже просмотрели более 30 000 человек, она набрала более 800 лайков.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым