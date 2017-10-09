В понедельник, доллар на межбанке подешевел на 14 копеек
09.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-09 15:14
В понедельник, доллар на межбанке подешевел на 14 копеек
9 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,63/26,66, к 12:00 котировки составили 26,49/26,53
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Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,49, максимальные – 26,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные – 26,66.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4560/0,4569, к 12:00 котировки составили 0,4538/0,4549.
Торги по евро начались с котировок 31,2210/31,2535, к 12:00 котировки составили 31,0886/31,1329, передает Rus.Media.