В поминальные дни Черниговщина почтила своих погибших защитников
В поминальные дни второй год подряд на кладбище Яцево отслужили литургию по погибшим в АТО бойцами. Дань памяти пришли отдать родные защитников и сослуживцы. – Слов здесь мало. Хочется сказать, вспоминайте где бы вы ни были всех наших ребят, кто дал нам возможность встретить новый день, – Юлия Титарчук, жена погибшего бойца. – Они, они не были. Задача каждого из нас сделать так, чтобы больше было таких настоящих мужчин, которые способны защищать нашу страну. Задача каждого командира с ответственностью относиться к жизни парня. Это очень важно, – Игорь Бизган, ветеран АТО. Но, к сожалению, сектор, где похоронены бойцы АТО продолжает пополняться свежими могилами. Представители городской и областной власти возложили цветы на последнее захоронение, почтив память погибшего младшего сержанта Дмитрия Пономаренко. – Отдавая дань героям, павшим на востоке Украины, я желаю всем семьям мира, добра и вечная память. Они будут жить в наших сердцах, пока мы будем о них помнить, – Валентин Мельничук, заместитель председателя областного совета. У могил бойцов строят и небольшую мемориальную часовню. Сейчас заложено только фундамент. В этот день родные и близкие погибших защитников традиционно выпустили в небо белые шарики, символизирующие души погибших.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым