В польском супермаркете решили проверять каждого украинца
2017-09-29 19:02
В польском супермаркете решили проверять каждого украинца
Украинцы воруют значительно чаще, чем поляки.
В Польше в городе Барлинек разгорелся скандал из-за выходки местного предпринимателя, передает Rus.Media. Владелец супермаркета Bimex Ежи Бітель повесил табличку, которая сообщала, что здесь будут проверять каждого украинца.
Фото активно распространяют пользователи соцсетей.
“Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, поддается проверке”, – сказано в таблице.
Сообщение написано на польском и украинском языках. На скандал отреагировали в Центре мониторинга расистской и ксенофобской поведения. Они обратились в прокуратуру, а также к омбудсмену и посольства Украины в Польше.
После этого владелец магазина пояснил, что поставил табличку после того, как гражданин Украины украл две сумки продуктов. Более того, складывать надпись ему помогали украинцы, которые работают в супермаркете. В частности, они помогли перевести надпись.
В свое оправдание Бітель сказал, что украинцы воруют значительно чаще, чем поляки.
“Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников”, – пожаловался владелец магазина.
Провисев сутки табличку сняли.