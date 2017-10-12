В Польшу прибыла еще одна танковая дивизия США
2017-10-12 14:18
В Польшу прибыла еще одна танковая дивизия США
Теперь неподалеку от РФ расположились две бронетанковые бригады военных сил США
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В Польщіуприбула еще одна танковая бригада Соединенных Штатов Америки, передает Rus.Media. Теперь неподалеку от РФ расположились две бронетанковые бригады военных сил США.
Европейские СМИ специально направили свои взгляды на российско-белорусские учения и «гибридные» операции вооруженных сил РФ для того, чтобы на фоне этого разместить в Польше еще одну бригаду.
Во время проведения учений «Запад-17» в Польше происходила ротация третьей бронетанковой бригады США, которая включает в себя около ста танков и тяжелые гаубицы 144БМП Bradley, M109 Paladin.
Известно, что в Польшу прибыла вторая бригада и развернула там свою военную технику. Однако третья американская бригада никуда не делась, их теперь там две. Армия Соединенных Штатов Америки расположилась возле городов Торунь, Болеславец, Жугань, Дравско-Поморское и Сквежина.
Теперь неподалеку от России развернуто не бригада, а целая дивизия военных сил США. Всего за два часа туда можно перебросить весь личный состав с ближайшей базы Рамштайн, Германия.