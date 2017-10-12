В Польше задержали мужчину, который разрисовал консульство Украины в Ряшеве
2017-10-12 08:47
В Польше задержали мужчину, который разрисовал консульство Украины в Ряшеве
Человек, который 30 сентября разрисовал краской консульство Украины в польском Ряшеве, был задержан польской полицией, он признал свою вину.
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«Полиция идентифицировала и задержала эту личность в минувшую пятницу, 6 октября. Это 35-летний житель Ряшев. Ему предъявлено обвинение по статье о призывах к ненависти на национальной почве», — сообщили правоохранители.
По данным польской полиции, мужчина признал вину и выразил готовность понести наказание. Вместе с тем, подозреваемый не смог внятно объяснить мотивы своих действий.
Также выяснилось, что мужчина не связан с какими-то радикальными организациями. Ему грозит наказание до 2 лет заключения.
Как сообщалось, в конце сентября в городе Ряшеве (Жешув) на юге Польши неизвестный разрисовал красной краской консульство Украины.
На польском языке на стене написали: «Украина — ОУН-УПА», «Waffen SS Galitzien», а возле герба Украины нарисовали виселицу и свастику.