В Польше задержали мужчину, который разрисовал консульство Украины в Ряшеве

despravda | 12.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-12 08:47

В Польше задержали мужчину, который разрисовал консульство Украины в Ряшеве
Человек, который 30 сентября разрисовал краской консульство Украины в польском Ряшеве, был задержан польской полицией, он признал свою вину.

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«Полиция идентифицировала и задержала эту личность в минувшую пятницу, 6 октября. Это 35-летний житель Ряшев. Ему предъявлено обвинение по статье о призывах к ненависти на национальной почве», — сообщили правоохранители.

По данным польской полиции, мужчина признал вину и выразил готовность понести наказание. Вместе с тем, подозреваемый не смог внятно объяснить мотивы своих действий.

Также выяснилось, что мужчина не связан с какими-то радикальными организациями. Ему грозит наказание до 2 лет заключения.

Как сообщалось, в конце сентября в городе Ряшеве (Жешув) на юге Польши неизвестный разрисовал красной краской консульство Украины.

На польском языке на стене написали: «Украина — ОУН-УПА», «Waffen SS Galitzien», а возле герба Украины нарисовали виселицу и свастику.

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