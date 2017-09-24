В Польше украинца приковали к трамваю (видео)
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-24 17:34
В Польше украинца приковали к трамваю (видео)
Таким специфическим способом машинисты транспортного средства решили проучить нерадивого художника.
Украинца в буквальном смысле приковали к трамваю в Польше и заставили девять часов отмывать транспортное средство, за то, что горе-художник решил разрисовать его граффити. Об этом сообщает TVN Warszawa, передает Rus.Media.
Инцидент произошел в Варшаве, поймали украинца машинисты трамвая, которые, таким образом, решили “проучить” украинца.
Кстати, узнав о происшествии, руководство пассажирской компании не одобрил действия своих сотрудников, хоть и не назвало имена исполнителей этой “акции”. Кроме того, польские правозащитники также осудили такое самоуправство работников трамвая.