В Польше сообщили об обнаружении на самописцы записи взрыва самолета Качиньского
2017-10-15 06:47
В Польше сообщили об обнаружении на самописцы записи взрыва самолета Качиньского
Глава Минобороны Польши анонсировал обнародование результатов расследования катастрофы под Смоленском весной 2018.
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В Польше комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 президента страны Леха Качиньского в 2010 году обнаружила запись взрыва на одном из самописцев, передает Rus.Media. Об этом сообщил министр обороны Польши Антони Мацеревич в субботу, 14 октября, передает Polskie Radio.
“Мы нашли в аккаунте одного из самописцев момент взрыва. Он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всех других возможных интерпретаций этой электронной записи”, – сказал Мацеревич.
Министр подчеркнул, что отчет, в котором будут не только выложены выводы комиссии, но и названы ответственные за катастрофу под Смоленском, будет представлен общественности до конца весны следующего года.
Лайнер с президентом Качиньским на борту разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, во время катастрофы погибли все находившиеся на борту 96 человек, среди которых польские политики, военное руководство и общественное деятели. Все они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынской трагедии.