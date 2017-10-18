В Польше рассказали, чем президент Дуда в этом году собрался в Харьков
18.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-18 11:02
В Польше рассказали, чем президент Дуда в этом году собрался в Харьков
В этом году президент Польши Анджей Дуда намерен посетить Харьков, чтобы утвердить свою позицию против агрессии России в Украине.
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Политический сезон увенчает визит президента Анджея Дуды в Харьков. Польша подтвердит свою позицию по делу относительно нарушения Россией ключевых норм международного права, а также участия в восстановлении регионов Украины, уничтоженных вооруженной агрессией”, – подчеркнул он.
По словам Ващиковского, его страна входит в список тех государств, которые убеждены, что мировое сообщество должно противодействовать вооруженному нарушению международного порядка.