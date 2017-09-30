В Польше прокуратура открыла дело на владельца магазина, дискриминирующего украинцев
2017-09-30 18:43
В Польше прокуратура открыла дело на владельца магазина, дискриминирующего украинцев
Надпись ксенофобского характера вызвал резонанс в соцсетях, польских СМИ и организациях, защищающих права человека.
Окружная прокуратора в Польше открыла производство против владельца магазина в населенном пункте Барлинек Ежи Бителя, за скандальную табличку о проверке украинцев на предмет краж, передает Rus.Media.
Недавно стало известно, что именно по инициативе директора польского супермаркета в заведении была повешена табличка с надписью: “Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, поддается проверке”.
Скриншот поста учетной записи.
“Немедленно сообщить об этом прокуратуре, представителю гражданских прав и посольства Украины в Польше. Это – скандальный пример дискриминации лиц с учетом их национальности. Мы приложим все возможные усилия, чтобы лица, которые разместили эту надпись, а также лица, которые будут выполнять этот приказ, понесли соответствующее наказание”, – отметил в соцсетях польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.
Представитель окружной прокуратуры в Щецине Ивана Бирановська-Сохальска сообщила, что прокуратура автоматически инициировала следствие по этому делу, сразу после появления этой информации в СМИ.
Владелец магазина Ежи Бител распорядился снять табличку и извинился за нее. Он также признался, что не ожидал, что это дело будет иметь такой широкий резонанс в Польше.