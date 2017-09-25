В полиции сообщили подробности убийства председателя правления “Киевоблэнерго”
2017-09-25 21:02
В полиции сообщили подробности убийства председателя правления “Киевоблэнерго”
По результатам предварительной судебно-медицинской экспертизы, Ивана Поливяного задушили.
Начальник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович заявил, что на дом председателя правления Чао “Киевоблэнерго” – Ивана Поливяного – напали четверо людей в масках. Об этом он рассказал изданию Сегодня, передают Rus.Media.
В то же время собеседник уточнил, что, по данным предварительной судебно-медицинской экспертизы, управленца задушили.
“Подозреваемых еще нет. Нападавших было четверо. Они были в масках … Сейф они не нашли, поэтому мужчину потащили в другую комнату. Уже есть предварительная судебно-медицинская экспертиза. Смерть наступила от механической асфиксии …”, – отметил Жукович.
Как сообщалось ранее, вечером 24 сентября в селе Белогородка Киевской области злоумышленники напали на дом главы правления “Киевоблэнерго”, избили хозяина и его жену. Нападавшие били супругов, требуя их признаться, где находится сейф.
Не получив информации, они взяли около 15 тыс. гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату, где позже его нашли мертвым.