В питании нашли новый ключ к продолжению жизни
2017-10-03 18:18
В питании нашли новый ключ к продолжению жизни
Употребление растительных белков полезно для человеческого организма.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Гарвардские исследователи установили, что один из секретов долголетия может заключаться в постоянном присутствии в рационе питания растительных белков, передает Rus.Media. Результаты научного проекта, в котором был найден новый ключ к продолжению жизни, опубликованные в журнале JAMA Internal Medicine.
Употребление растительных белков полезно для человеческого организма, чем поедание животного белка, поскольку они не только поддерживают жизнедеятельность клеток, но и уменьшают вероятность ранней смерти. С такой гипотезой выступили ученые из Гарвардского университета, которые считают, что питание с упором на растительный белок будет особенно эффективным для людей с вредными привычками курильщиков.
Учеными был осуществлен анализ статистик по диетам и смертности. В исследовании они рассмотрели 130 случаев, в которых добровольцы наблюдались врачами в течение долгого времени (до 32 лет).
Сопоставив полученные данные, авторы пришли к выводу, что активное потребление мясного белка повышает риск ряда болезней, в то время как растительный белок, содержащийся в орехах и бобовых, помогает человеку прожить дольше.
“Если мясо занимает 10% в рационе, риск смертности от различных болезней возрастает на 2%, от заболеваний сердечно-сосудистой системы – на 8%. Но увеличение доли растительных белков в испытуемых увеличило шанс прожить дольше на 10%, а риск умереть от сердечных недугов среди них сократился на 12%», – рассказали исследователи.