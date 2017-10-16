В Пенсионном фонде сообщили размер минимальной пенсии шахтеров после реформы
2017-10-15 14:18
В Пенсионном фонде сообщили размер минимальной пенсии шахтеров после реформы
В Пенсонном фонде сообщили, что минимальная пенсия шахтера в Украине с октября 2017 года увеличилась на 420 грн и составила 4,356 тыс. грн.
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В Украине минимальная пенсия шахтеров с октября 2017 года, согласно закону о пенсионной реформе, который вступил в силу 11 октября, увеличилась на 420 грн и составила 4,356 тыс., передает Rus.Media. грн, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Также сообщается, что минимальный размер пенсионной выплаты инвалидам войны с октября 2017 года вырос: для первой группы – на 399 грн, до 4138,2 грн; для второй группы – на 357 грн, в 3702,6 грн; для третьей группы – на 315 грн до 3267 грн. Согласно сообщению, минимальный размер пенсии участникам боевых действий с текущего месяца вырос на 231 грн и составил 2395,8 грн.
Также сообщается, что минимальные пенсионные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с октября также увеличено – на 399 грн 357 грн 315 грн для первой, второй и третьей групп, соответственно.
В пресс-службе отметили, что показатель средней заработной платы, который учитывается для перерасчета пенсий, увеличен с октября на 501 грн и составляет 3765,4 грн. Минимальный размер пенсии с октября увеличена на 140 грн и теперь составляет 1452 грн.
Как сообщалось, закон о повышении пенсий вступил в силу в Украине с 11 октября. Он вводит требования к минимального страхового стажа для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.