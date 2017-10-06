В Пенсионном фонде рассказали, когда пересчитают пенсии
2017-10-05 16:26
В Пенсионном фонде рассказали, когда пересчитают пенсии
Перерасчет пенсионных выплат в соответствии с принятым 3 октября Верховной Радой закона о пенсионной реформе будет проведен автоматически и займет 2-3 дня.
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Председатель Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный заявляет, что перерасчет пенсионных выплат в соответствии с принятым 3 октября Верховной Радой закона о пенсионной реформе будет проведен автоматически и займет 2-3 дня, передает Rus.Media.
Разработано и протестировано соответствующее программное обеспечение, с помощью которого, подчеркну, автоматически в ближайшие 2-3 дня будет произведен перерасчет для 9 млн пенсионеров”, – сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы в Киеве в четверг.
А. Зарудный отметил, что на выплату осовремененных пенсий предусмотрено 26 млрд грн.
По его словам, практически на следующий день после вступления закона в силу органами Пенсионного фонда будут произведены дополнительные платежные документы.
А. Зарудный уточнил, что пенсионеры, которые будут получать пенсии в октябре уже после вступления закона в силу, будут получать пенсию в прежнем размере, а также доплату в связи с перерасчетом; те, кто уже получил пенсии, получат просто доплату.
Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.