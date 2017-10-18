В Пенсионном фонде объяснили, кому и почему не пересчитали пенсии
2017-10-18 15:22
В Пенсионном фонде объяснили, кому и почему не пересчитали пенсии
В Украине ответила в. о директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.
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После вступления в силу пенсионной реформы, одним пенсионерам пенсии пересчитали и добавили существенные суммы, а другим, наоборот, ничего не добавили, передает Rus.Media. В. о директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, пояснила, что не получили надбавки ряд категорий пенсионеров.
– Не увеличились пенсии у тех пенсионеров, кто выходил на пенсию с 2014 по 2016 годы, – пояснила эксперт во время прямой линии с читателями. – Так же не выросли пенсии у тех, кто получал по спецзаконам. С 1 октября отменены научные пенсии. Что касается пенсий госслужащих, то они вырастут только у тех граждан, у кого они привязаны к прожиточному минимуму, который с 1 октября вырос до 1452 грн.