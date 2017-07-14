В патрульной полиции прокомментировали ДТП на Красносельско
Вчера вечером по ул. Красносельского патрульный за рулем служебного автомобиля сбил пешехода.
Как рассказал ЧЕline старший инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции в г. Чернигове, майор Виталий Копыстко, ДТП произошло во время осуществления патрулирования района.
На этой улице есть участок дороги не освещается. Когда патрульные ехали по ней, на дороге неожиданно появился человек, и водитель не успел среагировать.
Мужчина, 1966 года рождения, переходившего дорогу слева направо, в результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Официально подтверждено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Продолжается служебное расследование.
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