В патрульной полиции прокомментировали ДТП на Красносельско

magictr | 14.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Вчера вечером по ул. Красносельского патрульный за рулем служебного автомобиля сбил пешехода.

Как рассказал ЧЕline старший инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции в г. Чернигове, майор Виталий Копыстко, ДТП произошло во время осуществления патрулирования района.

На этой улице есть участок дороги не освещается. Когда патрульные ехали по ней, на дороге неожиданно появился человек, и водитель не успел среагировать.

Мужчина, 1966 года рождения, переходившего дорогу слева направо, в результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Официально подтверждено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Продолжается служебное расследование.

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