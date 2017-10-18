В Париже пьяный россиянин бросался на людей с бензопилой
18.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-18 19:18
В Париже пьяный россиянин бросался на людей с бензопилой
Полиция обезвредила злоумышленника, который был только в трусах.
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В Париже задержали пьяного мужчину, который угрожал на улице людям бензопилой, передает Rus.Media.
В полицию поступил экстренный вызов о том, что происходит. Прибывший на место наряд обнаружил мужчину, из одежды на котором были одни только трусы. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, при этом в руках он держал бензопилу.
Полицейские обезвредили мужчину, заковали его в наручники и доставили в полицейский участок.
“Нападающий, российского происхождения, был пьян, как сапожник”, – сообщили в полиции.