В Остре водитель легковушки сбил пешехода-нарушителя

despravda | 24.05.2017 | Новости | Комментариев нет

Возле с. Спасское Сосницкого района около 6 часов. 12 мин. 23 мая водитель автомобиля «Niva Chevrolet» совершил столкновение с придорожным деревом. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Остер по ул. Независимости в 11 час. 8 мин. 23 мая водитель автомобиля «Ford Escort» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.

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