В Остре водитель легковушки сбил пешехода-нарушителя
24.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Возле с. Спасское Сосницкого района около 6 часов. 12 мин. 23 мая водитель автомобиля «Niva Chevrolet» совершил столкновение с придорожным деревом. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Остер по ул. Независимости в 11 час. 8 мин. 23 мая водитель автомобиля «Ford Escort» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым