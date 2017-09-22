В Остре обнаружили утопленника

magictr | 22.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В г. Остер, которая в г. Нежин в полдвенадцатого утра, 21 сентября, было обнаружено и поднято на поверхность из воды тело неизвестного лица мужского пола.

Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Личность погибшего, обстоятельства и причина смерти устанавливаются. Для оказания помощи по подъему тела из воды привлекалось отделение 16 ДПРЧ м. Нежин (1 единица техники,3 человека личного состава).

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