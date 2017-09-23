В октябре северяне будут отдыхать треть месяца

magictr | 23.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В октябре 2017 года в Украине официально предусмотрено 10 выходных дней.

Это предусмотрено графиком переноса рабочих дней в 2017 году, утвержденным распоряжением Кабинета Министров от 16.11.2016.

Так, кроме обычных выходных дней – субботы и воскресенье, украинцы будут отдыхать 16 октября, поскольку на субботу, 14 октября, приходится государственный праздник — День защитника Украины, выходной переносится на следующий после выходного рабочий день.

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