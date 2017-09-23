В октябре северяне будут отдыхать треть месяца
23.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В октябре 2017 года в Украине официально предусмотрено 10 выходных дней.
Это предусмотрено графиком переноса рабочих дней в 2017 году, утвержденным распоряжением Кабинета Министров от 16.11.2016.
Так, кроме обычных выходных дней – субботы и воскресенье, украинцы будут отдыхать 16 октября, поскольку на субботу, 14 октября, приходится государственный праздник — День защитника Украины, выходной переносится на следующий после выходного рабочий день.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.