В октябре возле Земли пролетит гигантский астероид
2017-10-01 22:03
В октябре возле Земли пролетит гигантский астероид
Ученые сообщили, что в октябре возле Земли пролетит опасный гигантский астероид.
Также они добавили, что вероятность его столкновения с нашей планетой не равен одному проценту, передает Rus.Media.
Впервые это небесное тело показалось астрономам с Земли еще в 2012 году. С помощью современных телескопов они смогли определить его размеры. Он оказался больше, чем метеорит, который в 2013 году упал в Челябинске. Его размер от 10 до 30 метров.
Ученые заявили, что около Голубой планеты он пролетит на рекордно малом расстоянии. Если расчеты астрономов верны, то мимо нашей планеты астероид промчится в 43 тысячах километрах. По некоторым другим данным, расстояние может равняться 6 тысячам километров.
Астероид не столкнется с Землей, поскольку его траектория не проходит сквозь нашу планету, но ученые заявили, что если такое и случится, что маловероятно, то последствия будут, мягко говоря, неутешительными. Все равно ученые уверяют жителей нашей планеты в том, что беспокоиться не нужно.