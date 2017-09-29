В октябре Волкер обсудит с Сурковым вопрос миротворцев ООН на Донбассе
2017-09-29 09:31
В октябре Волкер обсудит с Сурковым вопрос миротворцев ООН на Донбассе
США выступают за присутствие миротворцев ООН на границе Украины с РФ, заявил завершил свою миссию в России американский посол Джон Теффт.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудит в начале октября с помощником президента России Владиславом Сурковым вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, передает Rus.Media. Об этом в интервью СМИ заявил завершил свою миссию в России посол США Джон Теффт.
По его словам, предложенная Россией идея о миротворцах “стоит того, чтобы ее изучить”, и Совет Безопасности ООН уже приступил к этой работе.
Теффт добавил, что мандат миссии ООН должен быть широким, который позволит миротворцам работать на всей затронутой конфликтом территории, включая украинскую сторону границы между Украиной и РФ, с тем чтобы избежать углубления или “институционализации разделительных линий внутри самой Украины”.
По словам американского дипломата, “Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября”.
Отвечая на вопрос, снимут ли с России часть санкций, если Москве и Кремлю удастся договориться по миротворцам, Теффт сказал, что “если мы сможем достичь прогресса на Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций”. В то же время, по его мнению, пока РФ и США “даже не приблизились к этой цели”.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и “ни на каких других территориях”. В тот же день Россия внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин предположил, что вооруженная миссия ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.