В октябре Волкер и Сурков обсудят ввод миротворцев в Донбасс
2017-09-29 09:34
В октябре Волкер и Сурков обсудят ввод миротворцев в Донбасс
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут встреча по миротворцам в Донбассе уже в октябре.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и советник президента России Владислав Сурков встретятся в октябре, чтобы обсудить миротворцев в Донбассе в октябре, передает Rus.Media. Об этом заявил бывший посол США в РФ Джон Теффт.
– Мы убеждены, что такой мандат миссии миротворческой миссии ООН) должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать цели восстановления ее территориальной целостности. Миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, – отметил он.
По словам Теффта, встреча состоится в начале октября. В случае, если удастся достичь прогресса по Донбассу, то США могут снять часть санкций с России.