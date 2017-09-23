В октябре 2017 года в Украине официально предусмотрено 10 выходных дней
23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-23 13:10
В октябре 2017 года в Украине официально предусмотрено 10 выходных дней
На Покрова будем иметь три выходных подряд
В октябре «затяжные» выходные приходятся на 14, 15 и 16 октября, передает Rus.Media.
В октябре 2017 года в Украине официально предусмотрено 10 выходных дней.
Это предусмотрено графиком переноса рабочих дней в 2017 году, утвержденным распоряжением Кабинета Министров от 16.11.2016.
В частности, кроме обычных выходных дней – субботы и воскресенье, украинцы будут отдыхать 16 октября. Ибо на субботу, 14 октября, приходится государственный праздник – День защитника Украины, выходной переносится на следующий после выходного рабочий день.