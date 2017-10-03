В оккупированном Крыму приняли “закон” о списании кредитов взятых в украинских банках
2017-09-20 15:26
В оккупированном Крыму приняли “закон” о списании кредитов взятых в украинских банках
Так называемая государственный совет оккупированного Крыма приняла “закон”, который регламентирует списание с крымчан кредитов, взятых в украинских банках
Так называемая государственный совет оккупированного Крыма приняла “закон”, который регламентирует списание с крымчан кредитов, взятых в украинских банках, передает СМИ
“Подлежит списанию в полном объеме задолженность: если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышает 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей”, – говорится в “законе”.
Кроме того, в документе также прописываются механизмы и категории заемщиков, имеющих право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками, которые покинули полуостров в одностороннем порядке после оккупации Крыма Россией.