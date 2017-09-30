В официальном журнале ЕС опубликовали решение о торговые преференции для Украины
2017-09-30 16:26
В официальном журнале ЕС опубликовали решение о торговые преференции для Украины
Автономные торговые преференции будут действовать 3 года.
Европейский Союз опубликовал решение о введении автономных торговых преференций для Украины сроком действия на 3 года, передает Rus.Media. Об этом сообщается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Сообщается, что регламент ЕС относительно автономных торговых преференций увеличит объемы сельскохозяйственной продукции.
Также нулевые тарифные квоты предоставлены для экспорта удобрений, меди, алюминия, электрического оборудования, красок и обуви.
Согласно решению, Украина может экспортировать в страны ЕС не платя пошлины.
Регламент предоставляет дополнительные нулевые тарифные квоты для украинского меда – 2,5 тыс. тонн, кукурузы и муки из нее – 650 тыс. тонн, ячменя и муки из него – 350 тыс. тонн, пшеницы и муки – 65 тыс. тонн.
Кроме того, добавлена квота на ячменную крупу – 7,8 тыс. тонн, овес – 4 тыс. тонн, обработанные томаты – 3 тыс. тонн и виноградный сок – 500 тонн.