В Одесской области разоблачили незаконный трубопровод спирта
2017-09-26 11:43
В Одесской области разоблачили незаконный трубопровод спирта
Пограничники вместе с водолазами во время мониторинга Кучурганского водохранилища обнаружили незаконный трубопровод.
В Одесской области пограничники выявили трубопровод, который должен был служить для незаконной перекачки спирта из Молдовы в Украину, передает Rus.Media.
“Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с водолазами отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны, во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища, обнаружили пластиковую трубу диаметром 32 мм
Трубопровод, проложенный по дну Кучурганского лимана из Республики Молдова в Украину в направлении “Днестровск-Лиманское”. С его помощью злоумышленники, вероятно, планировали незаконно переместить спирт из Молдовы в Украину. Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался по назначению, ведь не содержал характерный запах спирта”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что используя пограничный катер правоохранители демонтировали часть шланга к линии государственной границы,другая часть спиртопровода была надежно закреплена на молдавской стороне. Протяженность удаленной трубы составила 150 м.
“Сейчас продолжаются мероприятия по обследование всего водоема и установлению причастных лиц к противоправной деятельности”, – отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в прошлом месяце на этом же направлении тоже был обнаружен трубопровод, готовился для использования. Тогда пограничники демонтировали более чем полукилометровый шланг.