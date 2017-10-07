В Одессе умер влиятельный бизнесмен Борис Коган
2017-10-07 20:50
В Одессе умер влиятельный бизнесмен Борис Коган
Коган обладал популярным ночным клубом и двумя бизнес-центрами в Одессе.
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Непубличный, но влиятельный одесский предприниматель Борис Коган, умер от сердечного приступа в одной из клиник черноморского города, передает Rus.Media. В прессе он получил звание «морского бизнесмена», так как был владельцем судостроительная компания Kaalbye Shipping и питал любовь к дорогих яхт.
Коган обладал популярным ночным клубом и двумя бизнес-центрами в Одессе. Ему приписывают долевое участие в крупных российских бизнес-проектах. Он имел активы в морехозяйственной отрасли, занимался операциями с недвижимостью и земельными участками.
Что касается любви к парусным судам, то в свое время коммерсант приобрел знаменитую яхту Lady K, которая принадлежала покойному олигарху Борису Березовскому. Судно Коган купил за пять миллионов долларов. Яхта лишь формально принадлежала хорватскому подданному, но ее все чаще стали замечать в одесском порту.