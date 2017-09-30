В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля Национальной гвардии
2017-09-30 20:07
В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля Национальной гвардии
Бойцы Нацгвардии устроили дорожно-транспортное происшествие.
В ночь на 30 сентября в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинских военных на их служебной машине.
Бойцы Нацгвардии устроили дорожно-транспортное происшествие на служебном автомобиле. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, передает Rus.Media.
“ДТП произошло на перекрестке улиц Мечникова и Разумовская. Отмечу, что перекресток регулируемый. Какой была причина – будет установлено во время рассмотрения материала”, – сказала Алла Марченко.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
В полиции заявляют, что материалы о происшествии будут направлены в суд. Ему и предстоит вынести решение о наказании водителя – штраф или лишение удостоверения. По словам свидетелей ДТП, военные выезжали с второстепенной дороги и попытались пересечь двойную сплошную, где протаранили бок чужой машины.