В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля Национальной гвардии

despravda | 30.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-30 20:07

В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля Национальной гвардии
Бойцы Нацгвардии устроили дорожно-транспортное происшествие.

В ночь на 30 сентября в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинских военных на их служебной машине.

Бойцы Нацгвардии устроили дорожно-транспортное происшествие на служебном автомобиле. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, передает Rus.Media.

“ДТП произошло на перекрестке улиц Мечникова и Разумовская. Отмечу, что перекресток регулируемый. Какой была причина – будет установлено во время рассмотрения материала”, – сказала Алла Марченко.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

В полиции заявляют, что материалы о происшествии будут направлены в суд. Ему и предстоит вынести решение о наказании водителя – штраф или лишение удостоверения. По словам свидетелей ДТП, военные выезжали с второстепенной дороги и попытались пересечь двойную сплошную, где протаранили бок чужой машины.

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