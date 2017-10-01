В Одессе повесили и сожгли чучело Путина (фото,видео)
01.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-30 18:31
В Одессе повесили и сожгли чучело Путина (фото,видео)
Участие в акции приняли активисты патриотических организаций, которые “осудили Путина” к смертной казни, повесили и подожгли чучело.
Возле Генконсульства РФ в Одессе прошла антипутинская акция, в ходе которой участники повесили и сожгли чучело российского президента, передает Rus.Media.
Участие в акции приняли активисты патриотических организаций, которые “осудили Путина” к смертной казни, повесили и подожгли чучело.
“Акция в поддержку Меджлиса крымскотатарского народа и против массовых репрессий, которые проводит в оккупированном Крыму путинский режим”, – рассказал один из участников акции, гражданин РФ, который сбежал из России.