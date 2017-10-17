В Одессе мужчину посадили на цепь: видео
2017-10-16 18:31
В Одессе мужчину посадили на цепь: видео
Гражданская жена потерпевшего предполагает, что его похитили за долги.
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Одесские патрульные нашли украденного мужа, передает Rus.Media. Которая заявила о пропаже гражданская жена потерпевшего предположила, что его похитили кредиторы. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
По словам правоохранителей, полиции удалось услышать крики из гаража, где удерживали мужчину.
“Обследуя прилегающую территорию гаражного комплекса, полицейские обнаружили подсобное помещение, из которого доносились крики о помощи. В помещении находился похищенный человек, которого приковали цепью за шею к стене”, – рассказал представитель патрульных Руслан Клевец.
Он пояснил, что предварительно случившееся квалифицировали как незаконного лишения свободы и похищения человека, сейчас следователи ищут причастных к этому преступлению.