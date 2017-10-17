В Одессе горела многоэтажка: фото
2017-10-16 18:27
В Одессе горела многоэтажка: фото
Людей эвакуировали по лестнице, пожар тушили 38 человек и 12 единиц техники.
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В Одессе 16-этажный дом горел в ночь на понедельник, передает Rus.Media. Квартира и балкон горели открытым огнем на седьмом этаже многоэтажки на проспекте Добровольского. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
“После прибытия на место спасатели немедленно обеспечили эвакуацию жильцов из задымленной зоны по маршевым лестницам. Через 20 минут после прибытия пожар удалось остановить, а около 23:00 окончательно ликвидировать”, – рассказали представители ГСЧС Одесской области.
Спасатели отметили, что хозяев квартиры на момент пожара дома не было. Чтобы потушить огонь, потребовались усилия 38 человек и 12 единиц пожарной техники.
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