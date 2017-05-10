В общинах Черниговщины ищут активных женщин
Стартовал отбор для участия в программе «Первый шаг к успеху» в Северном регионе. Целью этой программы является поддержка молодых женщин и девушек, которые готовы и стремятся развивать свои общества и Украины в целом, продвигать идеи молодежного женского движения. Регион: Черниговская область, Житомирская область, Киевская область, Черкасская область, Винницкая область. Мы ждем активных молодых женщин и девушек 17-22 лет с Северного региона Украины, которые: чувствуют в себе лидерский потенциал и ищут возможности для воплощения собственных идей; обеспокоены проблемами своей общины и имеют видение, концепцию улучшения или решения ситуации; ищут стартовую поддержку в развитии собственных проектов и социальных инициатив. Участница нашей программы должен разделять мнение о том, что современная девушка, молодая женщина должна иметь свою позицию и активно ее отстаивать, способна достичь успеха, стать лидером и инициировать изменения в своей общине. Приглашаем присоединиться к сообществу молодых женщин-лидеров, которые вместе с программой «Первый шаг к успеху» уже воплотили свои идеи в жизнь и продолжают добиваться успеха в различных сферах жизнедеятельности. Реализация программы в Северном регионе будет происходить следующим образом: 1 этап: Объявление об открытой он-лайн регистрацию для участия в программе «Первый шаг к успеху». На этом этапе состоятся просветительские и мотивационные мероприятия с целью активизации девушек и женщин и презентации программы «Первый шаг к успеху» совместно с партнерскими организациями Северного региона. Регистрация: дедлайн 14 мая 2017 2 этап: Отбор участников в финальной 3-дневной встречи в г.. Житомире. Сообщение о результатах отбора до 28 мая 2017. 3 этап: Победительницы конкурса будут приглашены на 3-дневную встречу в г.. Житомире (8-10 июля 2017.) И иметь возможность: принять участие в воркшопах с гендерного равенства; развития лидерства; принять участие в тренинге по написанию проектов; принять участие в панельной дискуссии о женском лидерство и консолидации усилий; встретиться с успешными девушками и женщинами, услышать презентации, вдохновляют на действия; получить неоценимый опыт от знакомства и общения с активными девушками и молодыми женщинами из разных регионов Украины; участие в создании информационной кампании в поддержку активных девушек и их взаимодействие; принять участие в конкурсе мини-грантов от УЖФ и получить финансирование на реализацию идеи. Проект реализуется ЖОМОО «Паритет» при поддержке Украинского женского фонда в рамках всеукраинской программы «Первый шаг к успеху». Контакты: Наталья Тарасенко, 097-521-41-29; 093-513-21-94; ngo_paritet@ukr.net Белла Антонян-Шевчук, 096-978-10-73; 063-617-83-25; antonjan.bella@gmail.comДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым