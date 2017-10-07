В ОБСЕ показали, как боевики “ЛНВ” “ослепляют” камеры наблюдательной миссии на Донбассе(видео)
2017-10-06 18:06
В ОБСЕ показали, как боевики “ЛНВ” “ослепляют” камеры наблюдательной миссии на Донбассе(видео)
Инцидент произошел ночью 4 октября возле Станицы Луганской.
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Боевики так называемой “Луганской народной республики” препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе мониторинговой миссии, передают Rus.Media.
Так, ночью 4 октября боевики помешали работе миссии в районе горы князя Игоря, что рядом со Станицей Луганской. Наемники использовали лазер и “ослепили” камеру ОБСЕ, чтобы помешать наблюдателям фиксировать обстрелы на данном участке фронта.
“Они что-то скрывают?”, – сообщили в пресс-службе ОБСЕ Также в наблюдательной миссии показали видео-доказательство с оккупированных территорий: