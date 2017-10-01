В области приветствовали усыновителей
30 усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей собрались сегодня, 29 сентября, в Черниговском молодежном театре по случаю Дня усыновления. Они открыли свои сердца и двери своих домов для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, ни разу об этом не пожалев.
Семьи со всей Черниговщины принимали слова поздравления и почетные благодарности от руководства облгосадминистрации.
К слову, в области насчитывается свыше двух тысяч сирот и детей, лишенных родительской опеки. Семейными формами воспитания охвачено более 92%. 484 из них воспитываются в 207 приемных семьях и 25 детских домах семейного типа.
Приемные родители поблагодарили за поддержку, предоставляют органы государственной власти, а всем присутствующим пожелали терпения, которое так необходимо, чтобы достучаться до ребенка и завоевать ее благосклонность.
После торжественной части гости посмотрели спектакль «Очарованная Десна».
За добросовестный труд, значительный личный вклад в реализацию государственной политики относительно защиты законных прав и интересов детей и по случаю Дня усыновления Благодарность председателя областной государственной администрации объявлена:
Багнюк Оксане Ивановне — опекуну, м. Чернигов;
Бойко Людмиле Николаевне — опекуну, м. Нежин;
Бурці Наталии Николаевне — усыновителю , с. Дягова Менского района;
Васька Наталии Федоровне — усыновителю, м. Сновск;
Глушаку Александру Григорьевичу — приемному отцу, м. Новгород-Северский;
Дедок Лесе Анатольевне — усыновителю, с. Тужар Козелецкого района;
Жуваку Александру Александровичу — родителю-воспитателю, с. Яблоновка Прилукского района;
Ильенко Григорию Михайловичу — попечителю, с. Лавы Сосницкого района;
Ильченко Антонине Николаевне — попечителю , с. Льгів Черниговского района;
Короткой Галине Петровне — опекуну, м. Семеновка;
Лободе Светлане Николаевне — приемной матери, с. Рибинськ Корюківсього района;
Любеко Елене Андреевне — опекуну, м. Чернигов;
Магоні Елене Федоровне — попечителю, с. Печенюги Новгород-Северского района;
Мизюк Вите Ивановне — приемной матери, с. Знаменка Прилукского района;
Некрасовой Валентине Ивановне — опекуну, с. Вертиевка Нежинского района;
Нікольцевій Любови Николаевне — приемной матери, г. Бахмач;
Остапец Светлане Михайловне — опекуну, с. Дорогінка Ичнянского района;
Пуліній Виктории Ивановне — усыновителю, м. Чернигов;
Ромашку Николаю Алексеевичу — попечителю, пгт Талалаевка;
Рудник Наталии Васильевне — опекуну, м. Городня;
Сердюк Юлии Анатольевне — приемной матери, г. Нежин;
Сысун Виктории Григорьевне — приемной матери, пгт Варва;
Смалю Олегу Ивановичу — приемному отцу, с. Мрин Носівсього района;
Стрижак Светлане Ивановне — опекуну, м. Борзна;
Стрижаковій Ларисе Владимировне — попечителю, с. Голубичи Репкинского района;
Троценко Наталье Григорьевне — усыновителю, пгт Короп;
Фесенко Валентине Николаевне — опекуну, м. Прилуки;
Щербань Екатерине Павловне — попечителю, м. Прилуки ;
Яремко Валентине Алексеевне — опекуну, пгт Куликовка;
Ярошу Юрию Николаевичу — приемному отцу, м. Бобровица.