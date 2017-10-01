В области приветствовали усыновителей

magictr | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

30 усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей собрались сегодня, 29 сентября, в Черниговском молодежном театре по случаю Дня усыновления. Они открыли свои сердца и двери своих домов для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, ни разу об этом не пожалев.

Семьи со всей Черниговщины принимали слова поздравления и почетные благодарности от руководства облгосадминистрации.

К слову, в области насчитывается свыше двух тысяч сирот и детей, лишенных родительской опеки. Семейными формами воспитания охвачено более 92%. 484 из них воспитываются в 207 приемных семьях и 25 детских домах семейного типа.

Приемные родители поблагодарили за поддержку, предоставляют органы государственной власти, а всем присутствующим пожелали терпения, которое так необходимо, чтобы достучаться до ребенка и завоевать ее благосклонность.

После торжественной части гости посмотрели спектакль «Очарованная Десна».

За добросовестный труд, значительный личный вклад в реализацию государственной политики относительно защиты законных прав и интересов детей и по случаю Дня усыновления Благодарность председателя областной государственной администрации объявлена:

Багнюк Оксане Ивановне — опекуну, м. Чернигов;

Бойко Людмиле Николаевне — опекуну, м. Нежин;

Бурці Наталии Николаевне — усыновителю , с. Дягова Менского района;

Васька Наталии Федоровне — усыновителю, м. Сновск;

Глушаку Александру Григорьевичу — приемному отцу, м. Новгород-Северский;

Дедок Лесе Анатольевне — усыновителю, с. Тужар Козелецкого района;

Жуваку Александру Александровичу — родителю-воспитателю, с. Яблоновка Прилукского района;

Ильенко Григорию Михайловичу — попечителю, с. Лавы Сосницкого района;

Ильченко Антонине Николаевне — попечителю , с. Льгів Черниговского района;

Короткой Галине Петровне — опекуну, м. Семеновка;

Лободе Светлане Николаевне — приемной матери, с. Рибинськ Корюківсього района;

Любеко Елене Андреевне — опекуну, м. Чернигов;

Магоні Елене Федоровне — попечителю, с. Печенюги Новгород-Северского района;

Мизюк Вите Ивановне — приемной матери, с. Знаменка Прилукского района;

Некрасовой Валентине Ивановне — опекуну, с. Вертиевка Нежинского района;

Нікольцевій Любови Николаевне — приемной матери, г. Бахмач;

Остапец Светлане Михайловне — опекуну, с. Дорогінка Ичнянского района;

Пуліній Виктории Ивановне — усыновителю, м. Чернигов;

Ромашку Николаю Алексеевичу — попечителю, пгт Талалаевка;

Рудник Наталии Васильевне — опекуну, м. Городня;

Сердюк Юлии Анатольевне — приемной матери, г. Нежин;

Сысун Виктории Григорьевне — приемной матери, пгт Варва;

Смалю Олегу Ивановичу — приемному отцу, с. Мрин Носівсього района;

Стрижак Светлане Ивановне — опекуну, м. Борзна;

Стрижаковій Ларисе Владимировне — попечителю, с. Голубичи Репкинского района;

Троценко Наталье Григорьевне — усыновителю, пгт Короп;

Фесенко Валентине Николаевне — опекуну, м. Прилуки;

Щербань Екатерине Павловне — попечителю, м. Прилуки ;

Яремко Валентине Алексеевне — опекуну, пгт Куликовка;

Ярошу Юрию Николаевичу — приемному отцу, м. Бобровица.

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