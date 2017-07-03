В «Новых Яриловичах» задержали украинца с зараженными жесткими дисками
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 2 июля, на пропускном пункте «Новые Яриловичи» задержали гражданина Украины, у которого обнаружено 2 жесткие диски с признаками вирусного программного обеспечения.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Водитель, житель города Северодонецка, вместе с пассажиром, который проживает в городе Макіїівка, перевозили в багажном отделении автомобиля два жесткие диски в Республики Беларусь.
Как объяснили мужчины, диски они везли в Беларусь для проведения диагностики.
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