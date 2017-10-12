В Новой Зеландии на берег выбросились еще 200 китов
12.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-02-11 11:13
В Новой Зеландии на берег выбросились еще 200 китов
Волонтеры стараются оказать помощь животным.
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В Новой Зеландии еще около 200 китов выбросились на берег в районе мыса Фаревелл.
Об этом сообщили в департаменте охраны окружающей среды Новой Зеландии, передает Rus.Media.
Волонтеры стараются оказать помощь животным. Они смачивают китов водой, а также добровольцы организовали живую цепь в воде у берега, чтобы остановить животных, которые пытаются приблизиться к суше. Также китов пытаются оттеснить в море с помощью лодок.
Отметим, киты относятся к виду дельфинов-гринд. Их длина достигает шести метров, а вес – нескольких тонн. В море они живут большими стаями.