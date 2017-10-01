В Новгороде-Северском мужа хотели подорвать гранатой
Неизвестный злоумышленник привязал ручную осколочную гранату Ф-1 веревкой до калитки хозяина. Благодаря профессионализму полиции никто не пострадал.
29 сентября в полицию поступила информация, что на заборе частного дома на одной из улиц на хвірточці обнаружена веревка, привязанная к предмета, похожего на гранату.
Об этом ЧЕline сообщили в правоохранительные органы.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Новгород-Северского отдела полиции ГУНП в Черниговской области и специалисты взрывотехники. Правоохранители обнаружили и изъяли корпус ручной осколочной гранаты Ф-1 с запалом, которая была подвешена на капроновой веревке.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство за частью 1 статьи 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, если были реальные основания опасаться осуществления этой угрозы) — наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.
Продолжается досудебное расследование, которое должно установить личность «минера».