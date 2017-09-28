В Новгород-Северском районе у гражданина нашли обрез и ручную гранату
В рамках профилактической операции «Оружие и взрывчатка» полиция проверила информацию, что житель одного из сел района незаконно хранит дома обрез охотничьего ружья. Информация подтвердилась.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
В ходе санкционированного обыска в хозяйстве ранее судимого за незаконное хранение оружия жителя Новгорода-Северского района полицией было обнаружено и изъято обрез охотничьего ружья, патроны к нему, ствол от пневматической винтовки, который владелец пытался расточить под более «серьезный» калибр, и ручную гранату «Ф-1».
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование в научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование.
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