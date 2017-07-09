В ночном клубе охранники жестоко избили черниговца

magictr | 09.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В областной больницы был доставлен 35-летний мужчина с травмами разной степени: синяки, рваные раны переносицы и верхнего века левого глаза, гематома левого века.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Как выяснилось, его избили охранники ничего клуба «777».

Обстоятельства выясняются.

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