В ночном клубе охранники жестоко избили черниговца
09.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В областной больницы был доставлен 35-летний мужчина с травмами разной степени: синяки, рваные раны переносицы и верхнего века левого глаза, гематома левого века.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Как выяснилось, его избили охранники ничего клуба «777».
Обстоятельства выясняются.
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