В ночь убийства Ирины Мукоїди в Вишнівцях изнасиловали еще одну девушку
2017-07-24 18:26
В ночь убийства Ирины Мукоїди в Вишнівцях изнасиловали еще одну девушку
Новые доказательства по резонансному делу.
«Толпа любит шоу!» Именно такой ход событий мы можем наблюдать от момента зверского убийства девочки с Вишневца сегодня, передает Rus.Media. Тысячи людей читают сомнительные статьи, “залипают” перед телевизором в ожидании очередной сенсации. Но большинство из реальных очевидцев событий (а они действительно существуют) не спешат давать показания, помогать в установленные истины.
«Пусть это сделает кто-то другой», «а что это даст, все равно сделают как хотят, а преступники откупятся», «да ну его, еще бегай потом трать свое время, давай показания» и другие факты человеческого равнодушия или страха мы слышим всюду. И пока отдельные «умники» строят версии в комментариях в интернете, другие зарабатывают на рейтингах, а большинство боится, ведь убийцы на свободе, они со временем уверуют в свою безнаказанность, в то, что всегда можно откупиться.
А после – снова выйдут на «охоту» за детьми тех, кто в свое время испугался, был равнодушным или ждал пока все сделается чужими руками.
После многочисленных встреч наших журналистов с вишнівчанами, разговоров с людьми, которые в тот вечер видели Ирину, подозреваемого в убийстве Василия и пьяных «мажоров», количество вопросов к следствию только возросла:
1. Официальная версия: Предполагаемый убийца Ирины Мукоїд – 16-летний парень из соседнего села, который сейчас задержан и находится в следственном изоляторе. Данные, свидетельствующие о причастности Василия Гнатюка до преступления – следы ДНК на одежде и ножи. Отпечатков и следов ДНК подозреваемого на зажигалке не обнаружено (что странно, ведь именно зажигалкой он должен был бы чаще пользоваться).
А также есть признание парня в содеянном и следственный эксперимент воспроизведения событий в присутствии родителя и психолога, Также есть распечатки телефонных звонков, записи звонков и показания свидетелей (их не обнародуют), которые видели подозреваемого, когда тот шел за своей жертвой. Данные камер видеонаблюдения также зафиксировали подозреваемого, который действительно шел в сторону девушки. По официальной версии правоохранители воссоздали следующее:
подозреваемый нашел накануне чем, вышел из ресторана за Ириной и шел за ней, в 1:34 ночи Иринка говорила с мамой, закончила разговор и услышала шаги сзади, обернулась и в этот момент подозреваемый дважды всадил ей в грудь нож (дальнейший ход событий по официальной версии из этических соображений подавать не будем).
После чего вытер нож, и испугавшись автомобилей, которые двигались по проезжей части бежал, перепрыгнув через ограду, при этом потерял зажигалку. Потом перезвонил брату, тот вызвал такси, которое забрало его домой (правда в тот момент он находился уже на расстоянии 15-20 минут ходьбы от места преступления и как говорит таксист с ним было еще двое человек, которых он не узнал и которые посадили его в машину).
Версия полиции также базируется на официальных показаниях свидетелей и расшифровках телефонных звонков подозреваемого, заключениях экспертов из анализов крови и клеток, обнаруженных на ноже и брюках подозреваемого (правда вызывает подозрение факт, что никаких следов не обнаружено на зажигалке, которой подозреваемый имел бы пользоваться длительное время). Противоречия возникают и в протоколе допроса подозреваемого, где он признается в содеянном.
Так, подозреваемый говорит, что пошел за девушкой в платье в горошек, а платье на самом деле было розового цвета, без каких-либо горошка.
2. Подозреваемый Василий: как нам удалось узнать, Василий был близко знаком с «мажорами», которых мы описывали в предыдущей статье и в силу своего совсем не образцового характера выполнял для них различные мелкие поручения «принеси-подай». В ту ночь в момент убийства его действительно видели возле автостанции и не исключено, что он мог быть участником убийства, и если не сам, то на пару с кем-то, или же как минимум видеть что-то.
Правда это только версия, которая требует доказательства, впрочем и опровергнуть ее ни полиция, ни защита подозреваемого не может.
3. Следы от шин: На месте убийства 17-летней Ирины Мукоїди, среди доказательств были найдены следы шин транспортного средства и окурки, а также следы от обуви. Между прочим, из изображения можно определить, что шины, скорее всего, от внедорожника.
В версии с мажорами фигурирует гражданин Кв, который был владельцем внедорожника черного цвета – его он продал через несколько дней после убийства, а также по слухам местных жителей есть еще гражданин М – владелец черного внедорожника, которого видели утром.
Странно, правда? Правоохранители не включали этого гражданина и его компанию в круг подозреваемых. Следовательно, полиция не пыталась определить, что это за шины и проверить граждан, которые должны были бы быть подозреваемыми.
2) Той страшной ночи, когда убили Ирину Мукоїду, камера видеонаблюдения зафиксировала Audi A6 караван. Она проезжает неподалеку от места убийства за несколько секунд до предполагаемого времени события, а именно в 1:34:02. Как ранее сообщалось, существует версия с мажорами (гражданин Д. является владельцем автомобиля такой же марки). Однако полиция категорически отвергла ее, хотя доказательств в опровержение назвать не могут, путаясь в своих версиях.
4. Недоверие к следствию: Недостаточность доказательств, свидетели которых не опрашивали, шаткая и слепленная из частей, которые не вяжутся между собой, версия; сомнительный подозреваемый, слухи, основанные на словах очевидцев, что боятся говорить, возможный след сотрудников полиции в контактах с «мажорами», и многое другое вызывают недоверие к официальному следствию. Люди обвиняют полицию в заангажированности и укрывательстве настоящих убийц.
Выходом из ситуации могло бы быть перенесение следствия в другую область, что министра внутренних дел и генпрокурора просят более чем 30 народных депутатов Украины.
5. Изнасилование?: Противоречивые комментарии сотрудников полиции в вопросе “было Ли изнасилование?”, стали едва ли не самыми загадочными и путаными. Ведь сначала правоохранители подтверждали факт, потом опровергали, а потом еще и не подтверждали и не опровергали, призывая ждать официального результата экспертиз.
Как бы не было, но факт изнасилования совсем не вяжется с официальной версией следствия, где подозреваемым назначили 16-летнего Василия Гнатюка. Но есть фото, свидетели, врачи, которые говорят совсем другое – противоположное от официальной версии. Так с фото, которые нам удалось получить из собственных источников, которые были проанализированы врачами, можно сделать выводы, что изнасилование таки было.
Мог все то что есть на фото, в материалах следствия и вне его сделать один маленький калека? Очень сомнительно. Даже если брать во внимание официальную версию следствия, то из материалов признание подозреваемого Василия, мы видим, что он должен был нанести удар ножом около 1:35 ночи, затем ослепленный фарами авто, испугался и убежал через забор.
Анализируя показания одной из камер видеонаблюдения (которое мы также получили из неофициальных источников), мы видим, что от 1:35 ближайшие автомобили по той дороге двигались в следующей последовательности:1. 1:35:34 – авто (похоже на фиат) в сторону Кременца; 2. 1:37:50 – грузовик светлого цвета в сторону Тернополя, другие авто с последовательностью около полминуты.
(Также следует принять во внимание Ауди А6 караван серого цвета, которое двигалось в сторону, где шла Ирина, и по версии следствия как раз закончила говорить по телефону – 1:34:02).
Итак, или водители должны видеть убийство, ведь освещение фар в том месте позволяет полностью видеть обочину, или оно произошло после 1:35:34, следуя официальной версии следствия, или же оно произошло действительно в другом месте и в другое время.
Если мы далее анализируем официальную версию, то в подозреваемого с момента нанесения ударов до момента побега было примерно 2 минуты 16 секунд, если вычтем по 10 секунд на факт приближения авто, то получим вообще около двух минут. Если учесть, то, что говорят врачи, что момент смерти после таких ранений должен был бы наступить через минуту-полторы, то у предполагаемого убийцы было около 50 секунд на все те действия, которые он описывает в протоколе признания.
Согласитесь, при этих обстоятельствах (которые подкреплены фактами) версия полиции выглядит немного фантастической. Если изнасилование действительно имело место, то версия полиции за этих обстоятельств – фантастическая в квадрате.
6. Показания свидетеля: по словам эксперта-криминалиста телеканала «СТБ», анализируя отпечатки, которые были найдены и зафиксированы рядом с телом убитой и изнасилованной девочки, у тела около семи часов утра был внедорожник.
Также Наталья Костылева предоставила выдержку из показаний свидетеля Владимира Славенюка, который на собственные глаза видел, как мертвую девушку выбрасывали из автомобиля:
«Около 7 часов утра, я шел к своему знакомому по дороге, но ничего не видел, возвращаясь обратно минут через 10-15 спустя, я увидел, как на обочине притормозил автомобиль темного цвета с иностранными номерами и что-то из этого автомобиля выбросили со звуком «бух!». Автомобиль рванул с места и исчез в направлении Кременца. Я пошел посмотреть, что это упало на обочину.
Когда подошел, увидел тело девушки, которая лежала полубоком. Часть ее лица дело было видно, но я ее не знал. Я не имел при себе мобильного телефона, поэтому побежал к знакомому, у которого был несколько минут назад. Сказал ему, что кто-то убил и выбросил из машины девушку, и мы пошли туда вместе. Посмотрели на нее, не узнали и решили, что надо об этом еще кому-то сообщить.
Подошли ко двору, где живет пожарный, он именно во дворе шел с ведром. Мы позвали его, он с нами пришел на место и позвонил своему начальнику в пожарную Вишневец, а потом – в «скорую» и полицию…»
7. Мажоры, посредники и полиция (слухи): Слухи о мажорах продолжают иметь место, называются одни и те же фамилии (все это мы также указывали в предыдущей статье). Люди говорят что в тот вечер, те же мажоры в районе Вишнивецкого рынке (это близко к месту где нашли тело) изнасиловали еще одну девушку из соседнего села, местные жители слышали крики девушки, а сейчас говорят она запугана и молчит.
Также по новым слухам появляются посредники из бывших работников милиции, которые являются друзьями с семьями «мажоров», которые помогли “порешать вопросы”.
От момента убийства проходит месяц, а вопросов больше, чем ответов. Надеемся, что следствие все же будет перенесен в другую область, а следователи примут во внимание все очевидные факты. Мы ни в коем случае не оправдываем настоящего подозреваемого, ведь отдельные доказательства свидетельствуют не в его пользу, и он действительно мог быть причастен к убийству, как мог и не быть. Однако то, что в тот зловещий день он был сам – под большим сомнением.